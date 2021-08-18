Политическое давление на лидера «Удара» Виталия Кличко и на партию приведет лишь к еще большей дискредитации власти в глазах украинцев.

Об этом заявил на своей странице в Фейсбук председатель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный.

"Политическое давление приведет лишь к еще большей дискредитации власти в глазах граждан. Власти не удастся нас запугать, так же как и не удастся забрать у нас главное — доверие людей!"- отметил Палатный.

Он подчеркнул, что Банковая пытается создать почву, чтобы, вопреки законам, назначить председателем КГГА залетного ставленника, а не того, кого выбрали киевлян.

"Банковая понимает, что Виталий Кличко является ее главным конкурентом. У него один из самых высоких рейтингов доверия украинцев и самый маленький среди политиков антирейтинг. Объединение «Удара Виталия Кличко» с другими политическими силами для консолидации усилий в противодействии некомпетентной власти – еще одна причина для усиления давления на нашу партию и ее лидера», – сообщил Палатный.

Председатель исполкома партии «УДАР Виталия Кличко» назвал исчерпывающий арсенал Офиса Президента в борьбе с партией и лично ее лидером: шитые белыми нитками уголовные дела, ручные правоохранители, безосновательные обвинения и рутинные ежедневные обыски.