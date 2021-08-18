Участница шоу "Холостяк" Юлия "Зайка" рассказала, что пережила во время съемок проекта

Яркая участница шоу "Холостяк" Юлия Бельченко ("Зайка") спустя время после съемок проекта отважилась рассказать правду о своих переживаниях во время участия в шоу. По словам девушки, этот проект сильно подкосил ее здоровье.

Девушка дала откровенное интервью Анне Олицкой для программы "Без комплексов" и поведала о том, как непросто ей было существовать в рамках шоу. Юлия призналась, что на фоне сильных переживаний и стресса у нее случился гормональный сбой, а также появились высыпания на коже. Как известно, она покинула "Холостяк" в 9 эпизоде шоу, хотя зрители пророчили ей победу и романтическую идиллию с Михаилом Заливако. Об этом пишет портал Hyser.ua.

Она отметила, что не знает, смог ли кто-нибудь другой справиться с теми испытаниями, которые ей выпали. Юлия Бельченко считает, что Михаил Заливако принял правильное решение, когда выгнал ее с проекта, поскольку она была на грани: "или самоубийства, или что-то с собой сделать... просто как-то самоликвидироваться или что-то такое, и уйти от этого".

"Моя энергия была на минус 100, и мне кажется, что если бы я еще один день провела в этих условиях, то я бы с ума сошла. Я не знаю, что было бы с этой гранью", - заявила привлекательная брюнетка.

К слову, Юлия недавно Юлия удивила поклонников свадебной фотосессией с известным украинским телеведущим Богданом Юсипчуком. Сначала поклонники решили, что снимки были сделаны в рамках какого-либо проекта и в реальной жизни звезды не связывали себя узами брака. Но спустя время стало известно, что пара действительно поженилась официально. При этом Юлия не раскрывает подробностей их отношений, также, как и ее новоиспеченный супруг.