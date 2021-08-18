Бизнесмен и экс-нардеп Алексей Козаченко со своими приспешниками “кошмарит” своих партнеров. Речь идет о ряде предприятий, которые были и есть у совладения Козаченко. Об этом пишет издание Выбор.

Одно за другим, с помощью фабрикации уголовных дел, угроз и банкротств, он присваивает их себе. В частности, завод "Панком Юн" в Одессе, ЧАО "Азовкабель" и ряд промышленных предприятий за рубежом. Партнеры бьют тревогу: рейдеры во главе с Алексеем Козаченко инициируют и начинают процедуру банкротства Чао "Азовкабель" по кредиторским требованиям в 1 млн грн.

Пострадавшие заявляют: рейдерство предприятия реализовано при непосредственной поддержке полиции, прокуратуры и судейского аппарата.

Также было совершено покушение на семью основного партнера предприятия. По факту возбуждено уголовное дело, однако никто не вызван на допрос, никому не сообщено о подозрении.

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