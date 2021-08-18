Для чего федеральный канцлер Германии Ангела Меркель едет в Киев? Своё мнение по этому поводу в программе «My.ua» высказывает политолог Андрей Багинский.

«Скорее всего, визит Ангелы Меркель в Киев – прощальный. В Германии предстоит смена руководства, и канцлером она в любом случае больше не будет. Эта встреча может иметь некий эмоциональный фон – некоторые избиратели даже делают акцент на том, что Меркель едет успокаивать Зеленского. Возможно, Меркель расскажет Зеленскому о компенсации Украине за «Северный поток-2». Речь может пойти о выполнении Минских соглашений – Меркель вообще часто об этом говорит. Также, вероятно, она представит Зеленскому некоторые аргументы в пользу формулы Штайнмайера и её имплементации в украинское законодательство», - считает гость программы.

Он отмечает также возросшую роль этой формулы.

«Евросоюз, и, в частности, Франция всё более активно настаивает на имплементации формулы Штайнмайера. Не случайно именно сейчас украинское правительство работает над законопроектом о переходном правосудии, где, в частности, говорится: сначала граница, потом выборы; а также о том, что украинцы никоим образом не поступятся этим принципом. В этой области Офису президента могут предъявить некие аргументы», - отмечает Андрей Багинский.

Как сообщает Politeka , ранее политолог Александра Решмедилова прокомментировала предстоящий визит Ангелы Меркель в Украину.