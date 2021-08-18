Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, что «Нафтогаз» ввел новый тариф на второе полугодие 2021 и первое 2022 года, а также объяснила, как он будет работать.

Завальнюк рассказала, что газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» представила новый тарифный план «Комфортный сезон». По ее словам, цена та же, что и в рамках годового тарифа — 7,96 грн за кубометр с ПДВ, без стоимости доставки.

«В рамках этого тарифа цена фиксируется на отопительный сезон. Оплата осуществляется равномерными частями, а не меняется каждый месяц в зависимости от фактического потребления. Как и годовой тариф, это предложение будет действовать до конца апреля следующего года», - говорит Завальнюк.

По ее словам, для бытовых потребителей этот план действует С 9 августа, а его особенностью является необходимость платить за газ равномерными частями ежемесячно. Цена на газ в тарифном плане «комфортный сезон», добавила Завальнюк, зафиксирована на уровне действующего годового тарифа – 7,96 грн/кубометр с НДС без стоимости распределения.

«Что происходит сейчас? Разница в ценах газа для населения и промышленности – уже в 2 раза, и «Нафтогаз» жалуется, что снова олигарх, которому к тому же парламент недавно простил около миллиарда долларов, покупает газ по цене как для населения и продает его промышленности. Глава «Нафтогаза» уверяет, что компания в убытках. Хотя последнее утверждение весьма и весьма сомнительно», - отметила Завальнюк.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что реальных оснований для снижения тарифов на электричество для всего населения нет.

Также ранее Politeka писала со слов Завальнюк, почему повышение прожиточного минимума фактически никак не повлияет на зарплаты и пенсии.