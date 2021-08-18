Можно ли привлечь в Украину трудовых мигрантов? Этот вопрос в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua» рассматривает политолог Тарас Загородний.
«Мы уже сейчас видим на стройках Киева иностранных работников. В Киеве хватает таких таксистов, которые не знают ни украинского языка, ни английского, ни русского. То есть приток мигрантов в Украину есть. Но нам нужно специализироваться на том, чтобы. привлечь назад тех украинцев, которые выехали в Европу. А для этого нужна индустриализация. Только тогда, лет через десять, теоретически можно будет говорить о накопительной пенсионной системе. А в нынешних условиях она станет дополнительным налогообложением для нашего бизнеса, который и так еле дышит. Просто наши чиновники так и не смогли понять, как эта система работает во всём мире», - считает политолог.
Он также прокомментировал повышение пенсий.
«Можно говорить о повышении пенсий, но при этом нужно посчитать, насколько вырастут цены. Можно напечатать столько денег, чтобы минимальная пенсия была три тысячи гривен, но какова будет инфляция? Всегда нужно спрашивать: за счёт чего повышаются пенсии?», - спрашивает Тарас Загородний.
Как сообщает Politeka, в Евросоюзе рассматривается возможность закрыть въезд для трудовых мигрантов из Украины.
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Также Politeka сообщала, что Тарас Загородний высказался по поводу реформы украинской пенсионной системы.