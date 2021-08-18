Командир чеченского батальона имени Шейха Мансура Муса Чеберлоевский в программе «On target с капитаном Га ри Табах» рассказал, о негативном восприятии чеченцев.

«Обвинять весь чеченский народ в бандитизме, экстремизме – это для России основная задача, «фээсбешная» задача. Они над этим очень хорошо работают и у них получается. Но до 1991 года на территории России был хоть один случай, где чеченцы захватили кого-то, убили кого-то, взорвали что-то? Да, какие-то драки, стычки – это есть. Но в политических целях такого не было. Если есть хоть один случай – пусть они покажут. А есть случаи, когда другие национальности, я не буду их называть, совершали какие-то акты на территории России. О них никто не говорит, и, наоборот, помогает Россия. Взрывы первыми начали они», - говорит он.

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