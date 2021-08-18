Филатов начал давить не только на активистов, но и на суды, которые принимают решения, что ему не нравятся.

Если центральная власть в лице Президента Владимира Зеленского не отреагирует на произвол городского головы Днепра Бориса Филатова, то это будет означать, что страна переходит в феодальную систему ценностей и человеческих отношений.

Такое мнение, как пишет издание Telegraf, выразил политический эксперт Андрей Виригинский в эфире «4 канала».

Он напомнил, что Борис Филатов переступил черту и начал давить не только на оппозиционно настроенных активистов, но и на суды, которые принимают решения, идущие в разрез с его мнением.

"Вот сейчас у нас активисты давят на субъекта назначения руководителя Бюро экономической безопасности, а в Днепре мэр считает, что он является мерилом того, какие решения должны приниматься судом. Мне кажется, когда мы говорим о федерализации в стране, мы о феодализации скорее должны в этом ключе говорить. Где городской голова является мерилом правильных судебных решений, и он устанавливает их законным или незаконным способом, давит всеми доступными методами, физическими, психологическими, даже санитарно-гигиеническими», — отметил Вірігінський.

Политический эксперт добавил, что в этом контексте важно понять, принимает такую ситуацию гражданское общество: «Президент, он же наблюдает за ситуацией в том числе с Горбалем (Василий Горбаль – кандидат на должность руководителя БЭБ – ред.), в том числе в Днепре, он комментирует это или нет? Или кому можно, а кому нельзя? Если кому-то можно, а кому-то нет, то тогда мы действительно переходим в феодальную систему ценностей и человеческих отношений. За которых этот человек либо нравится, либо не нравится».

Напомним, Амур-Нижнеднепровский суд принял решение о незаконности демонтажа рекламных долгов ряда компаний, которые связывают с политической оппозицией к мэру.

После принятия соответствующего решения, которое шло в разрез с мнением Бориса Филатова, в суде были выключены электроэнергия и вода.

31 июля к зданию суда сотрудники одного из коммунальных предприятий Днепровского городского совета установили биотуалет. На биотуалете была сделана надпись, что ответственной за отключение является судья Оксана Богун.

Добавим, что Борис Филатов на своей странице в Facebook фактически признал, что именно по его указанию в суде было выключено электроснабжение и вода. Он написал ироническое сообщение о том, что судьи якобы принимают неправильные решения, а власти решили не бросать их в беде без света и воды и привезли в суд биотуалеты.