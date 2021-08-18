Финансист Сергей Фурса в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал о реформах. По его словам, чтобы сейчас Украине быть как Польша, надо было 30 лет назад провести реформы.

«У всех стран есть долги. Долги это вообще не проблема – у нас относительно высокий уровень долга, но не проблемный. Государство никогда не готово к реформам, потому что реформы не делаются и мы к ним не готовы. Чтобы стать Польшей сейчас, нужно было 30 лет назад сделать реформы», - отметил Фурса.

По словам эксперта, власть руководствуется неправильной концепцией: реформы не делаются и мы продолжаем жить неправильно, пытаясь больше зарабатывать в этой системе. По мнению эксперта, пока не начнёшь что-то делать и пробовать новое, то результата не будет.

«Реформы – это причина, почему у вас растут доходы. Это не то, что у вас растут доходы, а потом: «давайте делать реформы!». Зачем делать реформы, если всё хорошо? Их делают, когда всё плохо и, действительно, по ВВП на душу населения мы самая бедная страна Европы», - сказал Фурса.

По мнению финансиста, чтобы выйти из текущей тяжелой экономической ситуации, надо начать что-то делать, ведь реформы и делаются для улучшения экономики.

Как сообщала Politeka, Фурса заявил, что МВФ обратит внимание на реформу рынка электроэнергии и тарифы на электроэнергию.

Также Politeka публиковала заявление Фурсы: Богатые не должны получать от государства электроэнергию по льготной цене.