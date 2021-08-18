Могут ли афганские события повлиять на переговоры в ходе встречи Зеленского и Байдена? Ситуацию в программе «Романенко. Беседы» комментирует журналист и аналитик Бачо Корчилава.
«Зеленскому и в самом деле стоит задуматься над тем, что происходит в Афганистане. Если американцы пошли на такую репутационную потерю, им ничто не помешает поступить с нами как с Афганистаном. Для них оказалось важнее спасти свою экономику. Скорее всего, Байден просто послушает, что скажет Зеленский. Обещаний за это время было дано много, и много обещаний было нарушено. Другие обещания остаются в подвешенном состоянии, и всё это накапливается. Поэтому украинскому президенту могут просто задать вопрос: вы видите, что произошло со страной, откуда мы ушли? А ведь в Украине у американцев нет таких обязательств, какие были в Афганистане, и таких денег они сюда не вкладывали», - подчёркивает гость программы.
По его словам, таких больших денег они в Украину не вкладывали именно потому, что увидели, куда деньги уходят в Афганистане.
«Американцы понимают, что мы более цивилизованы, чем афганцы, но поступаем точно так же. Разве что мы делаем это более изысканно. Поэтому у Зеленского не будет лёгкого разговора с Байденом, и он не сможет афганские события в своих целях использовать», - считает Бачо Корчилава.
Как сообщает Politeka, ранее политолог Руслан Бортник рассказал о том, с кем Зеленский будет встречаться в США.
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Также Politeka сообщала, что дипломат Вадим Трюхан оценил позиции Зеленского перед встречей с Байденом.