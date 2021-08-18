За все 30 лет истории независимой Украины не было поставлено правовой оценки ни одному резонансному уничтожению политиков и журналистов. На это в эфире «Першого незалежного» обратил внимание доктор юридических наук, академик Виталий Журнавский.

«Мы до сих пор не знаем, кто заказал, организовал и выполнил убийства Щербаня, Черновола, Кушнарева, Кирпы, Кравченко, Гонгадзе, Бузины, Шеремета, остаются лишь жертвы», – отметил ученый.

По его мнению, первой причиной сложившегося положения является то, что правоохранительные органы целиком зависят от власти.

«Если следствие выходит на представителей власти, дело закрывается», – объяснил Журавский.

Вторая причина, по словам академика, кроется в том, что в течение длительного времени так называемыми реформами уничтожали отечественную правоохранительную систему.

«Поэтому нет надежды на то, что реальных заказчиков, организаторов и исполнителей именно этого политического террористического акта найдут», – высказался адвокат по поводу гибели одного из лидеров партии «Оппозиционная платформы – За жизнь», мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Виталий Журавский напомнил, что, согласно различным социологическим опросам, украинцы не особо доверяют правоохранительным органам.

«Поэтому какая бы информация о причинах смерти Павлова от них не исходила – люди не поверят. Я очень хорошо знал Костю, работал с ним в одном составе парламента. Могу сказать, что он был очень добрым, вежливым человеком, ответственным политиком, честным, его любили люди, депутаты, его любили в Кривом Роге», – поделился воспоминаниями академик.

Журавский напомнил также, что Константин Павлов на последних местных выборах со значительным отрывом победил выдвиженца от партии «Слуга народа» и это, указал ученый, стало холодным душем для Офиса президента и лично для Президента Украины Владимира Зеленского.

«Павлов – круглый сирота, всего добился упорным трудом и был одним из лучших региональных политиков Украины, член ОПЗЖ, которая в оппозиции к действующему режиму. Возникает логичный вопрос, кто выиграет от убийства Константина? Действующая власть, потому что исполняющий обязанности мэра Кривого Рога, в соответствии с законом, теперь будет секретарь горсовета, а он является членом партии «Слуга народа», – акцентировал внимание юрист.

Также Журавский напомнил, что в свое время нардеп от «Слуги народа» Никита Потураев призывал с трибуны Верховной Рады «расстреливать ОПЗЖ».

«Тогда я сразу обратился к генпрокурору Венедиктовой с ходатайством о возбуждении уголовного дела. Это невиданный факт, за 30 лет такого не было, чтобы один политик призывал расстреливать других политиков», – возмущен академик.

При этом, отметил ученый, никто из власти на этот факт не отреагировал.

«Кто «кошмарит» оппозицию, закрывает неугодные телеканалы, кто преследует политиков? Кто посадил без единого доказательного факта под домашний арест одного из лидеров ОПЗЖ – Виктора Владимировича Медведчука? «Зе-команда». Пока не сменится власть, эта власть ничего не расследует», – подытожил Виталий Журнавский.