Аналитик Бачо Корчилава в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» заявил, что события в Афганистане усилят роль России в Центральной Азии.

«Вот здесь для нас вот этот болезненный момент. Потому что усиление роли России в Центральной Азии неизбежно приведет к тому, что с Российской Федерацией начнут разговаривать. В рамках G8 и во всех остальных форматах… Потому что сейчас вот эти богатые на энергоносители регионы очень важны для Соединенных Штатов», - говорит эксперт.

По его словам, то, что произошло с Афганистаном, должно стать хорошей наукой для Украины.

«Они 20 лет тянули Афганистан на себе. Можно сейчас обвинять американцев, не обвинять… Я вам могу с грузинской позиции сказать. На сегодняшний день у Грузии где-то 35 погибших во время этой миссии, которая происходила. И 435 раненых. Ранения разной степени у людей, но все равно – это люди, которые получили ранения и погибли в Афганистане, пытаясь обеспечить безопасность этой страны», - сказал Корчилава.

В то же время он отметил, что за 20 лет правительство Афганистана не сделало ничего, чтобы создать серьезные структуры по безопасности.

«Поэтому сейчас удивляться тому, что Соединенные Штаты вот таким образом уходят… Не надо. Потому что это как раз хороший пример того, когда ты надоел уже всем и ничего не сделал. Как поступают в таких ситуациях? Легче тебя отдать на съедение другим, договорившись с этими другими о каких-то преференциях в других местах. Это политика. Она цинична, тут обижаться не надо», - резюмировал аналитик.

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