Аналитик Бачо Корчилава в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» заявил, что события в Афганистане усилят роль России в Центральной Азии.
«Вот здесь для нас вот этот болезненный момент. Потому что усиление роли России в Центральной Азии неизбежно приведет к тому, что с Российской Федерацией начнут разговаривать. В рамках G8 и во всех остальных форматах… Потому что сейчас вот эти богатые на энергоносители регионы очень важны для Соединенных Штатов», - говорит эксперт.
По его словам, то, что произошло с Афганистаном, должно стать хорошей наукой для Украины.
«Они 20 лет тянули Афганистан на себе. Можно сейчас обвинять американцев, не обвинять… Я вам могу с грузинской позиции сказать. На сегодняшний день у Грузии где-то 35 погибших во время этой миссии, которая происходила. И 435 раненых. Ранения разной степени у людей, но все равно – это люди, которые получили ранения и погибли в Афганистане, пытаясь обеспечить безопасность этой страны», - сказал Корчилава.
В то же время он отметил, что за 20 лет правительство Афганистана не сделало ничего, чтобы создать серьезные структуры по безопасности.
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«Поэтому сейчас удивляться тому, что Соединенные Штаты вот таким образом уходят… Не надо. Потому что это как раз хороший пример того, когда ты надоел уже всем и ничего не сделал. Как поступают в таких ситуациях? Легче тебя отдать на съедение другим, договорившись с этими другими о каких-то преференциях в других местах. Это политика. Она цинична, тут обижаться не надо», - резюмировал аналитик.
Как сообщала Politeka, житель Одесчины попал в беду в Афганистане.
Также Politeka писала, что самолет из Афганистана упал в соседней стране.