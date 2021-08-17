Охранная фирма приближенного к Виктору Медведчука нардепа от ОПЗЖ Виктора Черного обеспечивала безопасность шестого президента, которого блогер называет теневым владельцем «95 квартала», Владимира Зеленского.

Об этом пишет Антикор со ссылкой на блог Дмитрия Вовнянко.

Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку выражать свою позицию.

Он, в частности, утверждает, что ещё в январе 2020 года, когда Банковая заявляла, что Зеленский якобы работал в Омане, где арендовал для отдыха элитный сверхдорогой отель, его охраняли не только работники ГСО, но и частная охранная фирма «Шторм», связаная с человеком Медведчука.

«История была переврана провластными блогерами, когда на днях авто Зеленского в сопровождении автомобилей «Шторма» неожиданно увидели во время заезда на роскошную виллу Медведчука, где тот отбывает якобы тяжелый для него домашний арест. Панически опасаясь утечки информации, все решили свалить... опять на Порошенко. Дело в том, что контакты с кумом Путина Медведчуком разрушают до основания образ «государственника», который тщательно лепят Зеленскому», – пишет блогер.

Также Антикор пишет, что: «Случаи как сегодняшняя инсталляция совка на Аллее Небесной сотни постоянно напоминают, кем является Зеленский самом деле. Остается догадываться, о какой новой измене мог договариваться Зеленский-«государственник» с наиболее пророссийским олигархом».