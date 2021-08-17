Гинеколог-онколог прокомментировала, что может спровоцировать ненаследственные формы рака.

Врач высшей категории, гинеколог-онколог Лина Гирагосова специально для Clutch рассказала о факторах, вызывающих злокачественные новообразования.

Лина Гирагосова

«В подавляющем большинстве случаев раковые клетки находятся в организме у каждого человека. Наша иммунная система контролирует их наличие и уничтожает, чтобы опухолевые клетки не перешли в раковую болезнь», – рассказала врач.

«Онкологические заболевания часто сопровождаются триадой: сахарный диабет, гипертоническая болезнь и ожирение. Все мы знаем, что сахарный диабет часто провоцируют погрешности в питании и нарушение метаболизма. Если мы объедаемся булочками и сладким, то получаем избыточный вес. Со временем могут добавится гипертония и диабет, а это факторы, действующие негативным образом на возникновение онкологических заболеваний.

Поэтому сладкого должно быть в меру. Это не означает, что если мы съели шоколадку, то у нас возникнет рак. Тем не менее питание должно быть сбалансированным, а избыток сладкого никому не полезен.

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Существуют онкологические заболевания, спровоцированные образом жизни. По большей части – это рак шейки матки, влагалища, и вульвы. Зачастую эти гинекологические заболевания ассоциируются с папилломавирусом человека. Все мы без исключения инфицируемся папилломавирусом, но у кого-то своих защитных сил хватает, чтобы преодолеть вирусную нагрузку и выработать иммунитет, а у кого-то есть недостаток в работе иммунной системы и это позволяет вирусу папилломы человека произвести канцерогенное действие, в следствие чего предраковые состояния развиваются в онкологическую болезнь.

Ряд онкологических заболеваний связан с генетическим фактором. Наследственность, мне кажется, уже не вызывает ни у кого сомнения: ни у пациентов, ни у врачей. Действительно, мутации в генах могут вызывать онкологические заболевания. К генетически детерминированным заболеваниям относятся рак маточной трубы, яичников или молочной железы», – рассказала доктор.

Подробнее на этот и другие вопросы Лина Гирагосова рассказала в интервью для Клатч Онлайн: