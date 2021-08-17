Симптомы гинекологической онкологии делятся на специфические и неспецифические.

Врач высшей категории, онколог-гинеколог Лина Гирагосова специально для Clutch рассказала, при каких симптомах женщина должна заподозрить у себя злокачественное образование и обратиться к врачу.

Лина Гирагосова

«Симптомы могут быть очень разнообразные: болезненные ощущения и дискомфорт в нижних отделах живота, кровянистые или водянистые выделения, зуд, уплотнения на наружных половых органах или при входе во влагалище, жжение при мочеиспускании, какие-то трещинки, изменение характера кожных покровов или слизистых оболочек наружных органов.

Часто женщина списывает первые симптомы онкологии на какое-то воспаление. При онкологии молочной железы появляется уплотнение. При этом образование может быть совершенно безболезненным.

Также существуют неспецифические симптомы онкологии.

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К ним относятся:

тяжесть в животе;

изменения со стороны стула;

учащенное или болезненное мочеиспускание;

ощущение вздутия живота

повышенная температура.

Некоторые виды онкологии проявляются чаще всего через неспецифические симптомы. Поэтому, например, злокачественное новообразование яичников диагностируется зачастую лишь на 3-4 стадиях.

В моей практике был случай: пациентка пришла в августе и сказала, что с марта наблюдается у врачей, но никто не может понять причину плохого самочувствия. Девушка жаловалась на плохой сон и утомляемость, после перенесенного стресса, а также на дискомфорт внизу живота, перемежающийся стул и вздутие. Пациентка подумала, что проблемы с желудочно-кишечным трактом возникли из-за перемен в питании, в сезон овощей и фруктов, поэтому обратилась в первую очередь к гастроэнтерологу.

После этого девушка была у терапевта, семейного доктора и невролога, пока не попала к нефрологу, который заподозрил онкологию и отправил её на обследование и на прием к гинекологу. К слову, когда девушка пришла ко мне, оказалось, что она была у гинеколога 8 месяцев назад и никаких жалоб со стороны гинекологии у неё не было. Поэтому существует огромное многообразие симптомов, и часто они неспецифичны», – прокомментировала доктор

Подробнее на этот и другие вопросы Лина Гирагосова ответила в интервью для Клатч Онлайн: