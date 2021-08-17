Глава киевского отделения «Национального корпуса» Сергей Тамарин в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, кто контролирует улицы.

«Улицы контролируют украинцы. Сейчас я считаю единственной действительно силой, ядром такой силы сопротивления могут быть только патриотические националистические слои населения», - сказал Тамарин, добавив, что именно они уже 7 лет защищают интересы Украины как в боях на Востоке, так и в центре нашей страны.

По его словам, действующая власть пытается дискредитировать патриотическое движение и людей, которые способны оказывать сопротивление.

«То есть людей, которые готовы выходить на акции протеста и готовы мешать власти реализовать антиукраинские цели, антиукраинские идеи. Это происходило и в 90-е годы с УНА-УНСО, и в 2000-е с давлением на патриотическую среду, в 2010 году уже я застал, будучи еще юношей, в Харькове массовые репрессии против организации «Патриоты Украины»... И пока мы видим, что ничего не изменилось за последние 7 лет также», - говорит глава киевского отделения «Нацкорпуса».

Как сообщала Politeka, Курбан считает, что Марш патриотов нельзя назвать протестом и элементом политической борьбы.

Также Politeka писала, что «Нацкорпус» анонсировал новые акции протеста.