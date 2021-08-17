Депутат Киевсовета от Шевченковского района, председатель ОО «Всеукраинская общественная организация «Солидарная молодежь»Динара Габибуллаева в интервью изданию Kyiv.Press рассказала о сотрудничестве с другими депутатами и с мэром Киева, будучи в другой политической партии, а также прокомментировала так называемую коллизию относительно разделения полномочий мэра и главы КГГА.

«Это не коллизия, а политический вопрос. Я против разделения полномочий», - заявила Габибуллаева.

Она отметила, что жители столицы выбирали и мэра, и главу КГГА соответствии с законом и понимали, что этот человек будет нести ответственность. Кроме этого, по ее словам, статистика свидетельствует, что киевляне негативно реагируют на вмешательство Банковой к киевской власти. Депутат считает, что в случае изменения закона до следующих выборов и распределения полномочий мэра и главы КГГА, выбор киевлян может быть другим.

«Я против таких конфликтов, потому что ничего положительного для киевлян это не принесет. Есть одна политическая мотивация - контроль над ресурсами, которые немалые в Киеве», - говорит Габибуллаева.

По ее словам, после выборов мэр Киева избрал стратегию быть с представителями всех фракций в хороших отношениях и на равных условиях. Однако, по мнению Габибуллаевои, эта стратегия не сработала, поскольку все равно происходит разнобой в решениях Киевсовета и образуются временные коалиции.

Кроме этого, депутат отметила, что сейчас нецелесообразно задумываться о подготовке своего кандидата в мэры Киева, а нужно сконцентрироваться на проблемах города, путях их решения и получать доверие киевлян.

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