Действующий президент Владимир Зеленский и экс-президент Петр Порошенко вслед за главой политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктором Медведчуком тоже отреагировали на статью российского лидера Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев.

Об этом пишет на сайте «Корреспондент» политический эксперт Сергей Онищенко.

«Ситуации, когда политическая жизнь бьет ключом – это тест для украинской политики. Поэтому рейтинги медиапопулярности показывают, кого вынесла наверх мутная война хайпа, а кто по-настоящему интересен СМИ и способен эффективно отстаивать свою политическую повестку, независимо от завихрений политической моды», – сообщает политический эксперт.

Онищенко поясняет, что новичкам рейтинга, вроде министра экономики Алексея Любченко, нужно будет на деле доказать, что они в той же мере интересны СМИ, что и тяжеловесы вроде Виктора Медведчука и Петра Порошенко.

«Скажем, такая фигура как министр экономики Алексей Любченко, получивший 22 место – это новичок в топ-25 рейтинга…Чтобы закрепиться среди тяжеловесов, Любченко придется на деле доказать, что он действительно также интересен СМИ и аудитории как тяжеловесы вроде Владимира Зеленского, Виктора Медведчука и Петра Порошенко», – аргументирует политический эксперт.

Вместе с тем, обращает внимание Онищенко, некоторые политики первой величины показали, что интерес СМИ к ним не зависит от времени года.

«Казалось бы, июль – это время отпусков, когда народ мало интересуется политикой. Но Виктор Медведчук, занявший 4 место, сумел разрушить этот стереотип, доказав, что внимание СМИ к его фигуре не зависит от времени года и от занимаемых должностей. А скорее зависит от той политической позиции, которую отстаивает оппозиционный лидер. Медведчук грамотно использовал выступление в Киевском апелляционном суде как публичную площадку, с которой он разгромил все обвинения против себя и еще раз аргументировал, что речь идет о репрессиях со стороны Зеленского против своего главного политического оппонента», – подчеркивает эксперт.

Онищенко обращает внимание, что такие политики высшей лиги, как Порошенко и Зеленский, вслед за Медведчуком тоже подготовили реакцию на статью Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

«Также Медведчук подготовил концептуальную статью «О будущем украинского и русского народов», которая перекликается с программным текстом российского президента Владимира Путина. Вслед за Медведчуком и другие политики высшей лиги постарались соответствовать и подготовили серьезную реакцию на статью Путина. Например, экс-президент и народный депутат Петр Порошенко (3 место) опубликовал пространную статью в польской «Газете Виборчей», а президент Владимир Зеленский записал очередное видео-обращение», – отмечает эксперт.

Что касается президента Владимира Зеленского, делает вывод Онищенко, то у главы государства были как успехи, так и просчеты.

«Зеленский и его окружение в рамках кампании по укреплению президентской вертикали добились отставки Арсена Авакова с должности главы МВД, который представлял собой самостоятельного политического игрока, причем зачастую конфликтовавшего с Офисом президента. С другой стороны, Офис президента так чрезмерно пиарил будущую встречу Зеленского и Байдена в июле, что решение Белого Дома назначить визит на 30 августа выглядит как однозначный проигрыш. Аналогично в список просчетов можно записать и встречу Джо Байдена и Ангелы Меркель, в ходе которой Вашингтон и Берлин согласовали позиции по «Северному потоку-2» и украинской ГТС, демонстративно проигнорировав мнение Киева и даже для проформы, не организовав что-либо наподобие консультаций с Зеленским & Co», – заключает политический эксперт Сергей Онищенко.