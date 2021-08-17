Врач-эпидемиолог Сергей Кравченко в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал, как правильно вакцинироваться.

«У нас Законом Украины «Про защиту от инфекционных болезней», а именно ст. 13, предусмотрено, что во время проведения вакцинопрофилактики в Украине должны использоваться вакцины отечественного и зарубежного производства, которые зарегистрированы на территории Украины в соответствии с действующим законодательством», - говорит эксперт.

Кроме того, законом также предусмотрено, что перед проведением вакцинопрофилактики необходимо провести медицинский осмотр, добавил Кравченко.

По его словам, медицинский работник перед вакцинацией пациента должен собрать анамнез болезней, эпидемиологический анамнез (посещал ли пациент эндемичные зоны накануне вакцинации), измерить температуру тела, давление, осмотреть слизистые, послушать легкие, чтобы убедиться, что у него нет хрипов и воспаления легких.

«Все это исключает риск вакцинации пациента в продромальный период. Что такое продромальный период? Это когда пациент уже инфицирован, но клинических проявлений нет – серьезной симптоматики, на которую врач мог бы обратить внимание», - сказал врач-эпидемиолог.

Он подчеркнул, что инфицированным людям вакцинироваться нельзя – их необходимо отправлять на лечение.

Как сообщала Politeka, Кравченко рассказал, когда закончится эпидемия.

Также Politeka писала, что Кравченко рассказал о видах коронавируса.