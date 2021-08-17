В своем Telegram-канале представители Нацкорпуса сообщили, что в центре Киева произошли столкновения между правоохранителями и активистами. По предварительной информации, активисты недовольны декорациями, которые посвящены советским временам, что установленные на Аллее Героев Небесной Сотни.

«Очевидно, власти решили устроить ностальгическую выставку на месте, где расстреливали Небесную сотню. Все в духе «95 Квартала». Считаем такие действия аморальными и недостойными для представителей власти. Заметим также, что согласно п. 2.2 Порядка проведения массовых мероприятий в городе Киеве, запрещается проведение массовых мероприятий развлекательного характера на Аллее Героев Небесной Сотни. Очевидно, наша власть плевать хотела как на законы, так и на гуманность», - сказано в публикации.

В Telegram отмечено, что сегодня, 17 августа, на Аллее Героев Небесной Сотни, где расположены портреты погибших во время Революции достоинства, установили декорации ко Дню Независимости, которые воспроизводят советскую атмосферу.

«Около десяти активистов задержали и вывезли на спецтранспорте в Печерское управление полиции. Одному из них полицейские сломали руку. Заметим, что столичная власть заверила, что не предоставляла разрешения на размещение таких декораций. Призываем всех выйти к Печерскому управлению полиции, где находятся восемь представителей Национального Корпуса. Поэтому мы собираемся под стенами Печерского управления полиции и призываем неравнодушных граждан присоединиться и поддержать ребят», - сообщается в Telegram.

Также представитель Национального корпуса Максим Жорин опубликовал видео, где полицейский применяет физическую силу к активисту, которого задержали и посадили в автобус.

Как сообщала Politeka, Жорин сказал о Коротких: Он возглавлял операцию, во время которой спас несколько десятков ребят из «Правого сектора» и ВСУ.

Также Politeka сообщала, что «Нацкорпус» заявил, что дело харьковских ветеранов является политическим преследованием.



