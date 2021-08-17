В программе Анатолия Макаренко «Диалоги» митрополит Львовский и Галицкий Филарет заявил, что люди всегда будут обращаться к Богу и вера никогда не перестанет существовать.

По словам священнослужителя, даже современный мир со своими технологиями не заставит людей покинуть Бога. «Без Творца жить невозможно. Человек часто находится в страданиях, скорби и болезни – он может это преодолеть только со своим Творцом», - объясняет он.

Итак, Филарет констатирует, что технологии могут развиваться и дальше, но человек всегда будет иметь те или иные проблемы, а с ними он всегда обратится к Богу.

Попутно он отмечает, что история знает как победы, так и поражения в этом вопросе. «Люди Ветхого Завета следовали за своим Творцом и забывали своего Творца и отрекались, тогда Господь посылал людям пророков и возвращал их к себе или посылал страдания и болезни», - рассказывает митрополит.

Священнослужитель констатирует, что прошла тысяча лет, а вера все равно осталась, несмотря на массу испытаний: она существует сегодня и будет существовать всегда.

Как сообщала Politeka, Филарет заявил, что украинский народ всегда был наиболее религиозным.

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