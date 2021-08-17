Отправляясь на отдых в Хорватию, экс-президент Петр Порошенко воспользовался услугами охранного агентства "Шторм", принадлежащего Виктору Черному, правой руке нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом за госизмену. Это же агентство обеспечивало охрану Порошенко и по возвращении в Украину.

Об этом в Facebook пишет политический эксперт Михаил Шнайдер, пишет Фокус.