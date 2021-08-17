"Всего безопасность Порошенко обеспечивали более 20 охранников на не меньше чем 3 машинах данной Компании", — сообщает подробности блогер.

S500, записанный лично на Медведчука, и тоже в сопровождении сотрудников "Шторма", утверждает Шнайдер.

"Таким образом, связь Медведчук с "Штормом" не вызывает сомнений. А вот к Порошенко возникает логичный вопрос: как образ "патриота" сочетается с дружбой и партнерством с олигархом, которого справедливо подозревают в лоббировании в Украине интересов Кремля?" — пишет политолог.

Он сообщает также некоторые подробности о самом отпуске экс-президента. По данным блогера, отпуск в Хорватии Порошенко проводил на яхте "Катина" на 6 просторных кают. В распоряжении гостей — лифт, соединяющий все палубы, тренажерный зал и сауна. На палубе — джакузи, зона для загорания и 2 бара. Аренда яхты стоила Порошенко по меньшей мере 200 тысяч евро.

"Думается, скоро мы опять увидим какой-нибудь дешевенький антикриз от экс-президента: например, очередную раздачу абрикосов и клубники бойцам на фронте. Хотя, конечно, у Порошенко и так понимают – подобные пиар-акции безнадежно подмоченную репутацию политика уже никак не восстановят…", — заключает политэксперт.