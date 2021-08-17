Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.

Предстоятель УПЦ, опираясь на житие семи отроков Ефесских, которые по велению Бога почти 200 лет пребывали в состоянии сна, отметил, что смерть после страданий и воскресения Христа является только сном, от которого каждый проснется и станет перед Судом Божьим, - пишет Znaj.ua.

По его словам, история семи отроков Ефесских – «это удивительная история благодати Божией, которая делает человека святым».

Блаженнейший напомнил, что есть много путей, которыми человек достигает святости, а жития всех святых свидетельствуют о красоте Божественной благодати, «которая человека, независимо от того, где он живет, в каких условиях, но если он хочет, то благодать Божия возводит к степени святости».

Именно поэтому, считает Митрополит Онуфрий, каждый должен возводить в себе дух святости: «Каждый должен свою душу, свое тело подчинять Закону Божьему. Закон Божий свят. Кто исполняет Святой Закон, тот сам становится святым. Господь каждого призывает к святости: «Будьте святы, потому что Я свят» (1Пет. 1: 16). Нужно идти тем путем, которым шли угодники Божии, чтобы достичь степени святости», – подчеркнул Предстоятель УПЦ.

Чтобы достичь святости и не свернуть с этого пути, говорит Блаженнейший, людям надо любить Бога и любить ближнего, смиряться друг перед другом и перед Промыслом Божиим, которым Господь ведет в Царство Небесное.

«Когда будем так делать, то Божье благословение будет над нами, и также, когда Господь призовет нас в Вечность, будем причастниками той жизни, которой наслаждаются семь отроков Ефесских, которые сегодня перед Престолом Божьим молятся за нас грешных и просят Божьего благословения», – подытожил Митрополит Онуфрий.