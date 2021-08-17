Запуск Бюро экономической безопасности может обернуться настоящим провалом для президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что в финал конкурса на должность главы допустили экс-члена политсовета «Партии Регионов» Василия Горбаля. Об пишут журналисты Telegram-канала «Легитимный», передает From-ua.

«Каким-то чудом в тройке лидеров конкурса оказался экс-член политсовета «Партии Регионов» Василий Горбаль. Самое выдающееся его достижение за политическую карьеру в правительстве Януковича – это выведение 314 млн гривен кредитных средств «УкрГазБанка» через свою компанию», - пишут журналисты.

Также они напомнили, что не так давно Горбаль пополнил счет в российском банке «ВТБ» на 4 млн долларов с неизвестным происхождением.

«Естественно, что кредиты эти никто не вернул. А когда банк практически обанкротился – государство «влило» в него 9,3 млрд долларов. В то же время Горбаль разместил на депозитном счете в российском банке «ВТБ» 4 млн долларов, о происхождении которых нам остается догадываться», - пишут в Telegram-канале.

Также журналисты задались вопросом о том, как чиновник, с такой репутацией, как у Горбаля вообще мог быть допущен к конкурсу на должность главы БЭБ.

«Надеемся, Кабмин на заседании в ближайшую среду не забудет об этих «достижениях» Горбаля, иначе Украину снова ожидает репутационная катастрофа», - подытожили журналисты.

Напомним, что Василий Горбаль подозревается в ряде злоупотреблений в экономической сфере, главное из которых - вывод 314 млн гривен из подконтрольного ему «УкрГазБанка» путем выдачи кредитов "Украинской инвестиционной инжиниринговой компании", 75% которой также принадлежали ему. Так же Горбаль разместил на депозитном счете в российском банке «ВТБ» 4 млн долларов, происхождение которых было ничем не подтверждено.