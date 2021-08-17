Запуск Бюро экономической безопасности может обернуться настоящим провалом для президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что в финал конкурса на должность главы допустили экс-члена политсовета «Партии Регионов» Василия Горбаля. Об пишут журналисты Telegram-канала «Легитимный», передает From-ua.
«Каким-то чудом в тройке лидеров конкурса оказался экс-член политсовета «Партии Регионов» Василий Горбаль. Самое выдающееся его достижение за политическую карьеру в правительстве Януковича – это выведение 314 млн гривен кредитных средств «УкрГазБанка» через свою компанию», - пишут журналисты.
Также они напомнили, что не так давно Горбаль пополнил счет в российском банке «ВТБ» на 4 млн долларов с неизвестным происхождением.
«Естественно, что кредиты эти никто не вернул. А когда банк практически обанкротился – государство «влило» в него 9,3 млрд долларов. В то же время Горбаль разместил на депозитном счете в российском банке «ВТБ» 4 млн долларов, о происхождении которых нам остается догадываться», - пишут в Telegram-канале.
Также журналисты задались вопросом о том, как чиновник, с такой репутацией, как у Горбаля вообще мог быть допущен к конкурсу на должность главы БЭБ.
Лорак в Одессе вышла на сцену в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что тебя не пригласили"
Горе в семье Козловского, певец прощается с самым родным человеком: "Помолитесь..."
В Минздраве объявили о подарке ко Дню Независимости вакцинированным украинцам: "Стадион - так стадион"
Ротару в платье-вышиванке обратилась к фанатам перед поездкой в Россию: "Какая же вы..."
Олег Винник сообщил украинкам радостную новость, фото: "Волчицы будут самые счастливые"
«Надеемся, Кабмин на заседании в ближайшую среду не забудет об этих «достижениях» Горбаля, иначе Украину снова ожидает репутационная катастрофа», - подытожили журналисты.
Напомним, что Василий Горбаль подозревается в ряде злоупотреблений в экономической сфере, главное из которых - вывод 314 млн гривен из подконтрольного ему «УкрГазБанка» путем выдачи кредитов "Украинской инвестиционной инжиниринговой компании", 75% которой также принадлежали ему. Так же Горбаль разместил на депозитном счете в российском банке «ВТБ» 4 млн долларов, происхождение которых было ничем не подтверждено.