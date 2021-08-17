Депутатка Киевсовета от Шевченковского района, председатель ОО «Всеукраинская общественная организация «Солидарная молодежь» Динара Габибуллаева в интервью изданию Kyiv.Press рассказала об острых проблемах столицы, а также объяснила, почему в их решении очень важна информационная открытость и прозрачность власти.

«В Киеве все паркуются хаотично, что приводит к пробкам. Поэтому я за то, чтобы этот хаос прекратить. Возможно, организация парковых мест решит проблему», - говорит Габибуллаева.

Она привела пример Днепра, в котором такая стратегия работает: парковка за час стоит 18 грн, в противном случае – штраф. По ее словам, это эффективно, поэтому на дорогах ситуация улучшилась.

Габибуллаева отметила, что эти деньги идут в городской бюджет, а значит, их можно было бы направить в Общественный бюджет — это будет значить, что больше граждан получат возможность реализовать собственные проекты по улучшению и развитию Киева.

Проблема в том, отмечает депутатка, что даже о существующих платных парковках в Киеве знают немного жителей, поэтому это нужно упорядочить, чтобы такие парковки были без физического контакта людей.

«Установить парковочные автоматы, как это работает в Европе. А потом деньги идут на благоустройство города. Но все должно быть прозрачно. Этот вопрос еще и информационной открытости власти», - считает Габибуллаева.

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