Митрополит Львівський і Галицький Філарет у програмі Анатолія Макаренка «Діалоги» розповів про важливість любові.

«Те, що ми бачимо на Сході України – це трагедія для українського народу. Це не є покаранням божим, це відступ Творця на певний час від людей, тому що люди загралися у політику і в людей зникла любов», - зазначив Філарет.

За словами митрополита, коли у суспільстві втрачається любов, то починаються негаразди, які є в нашій державі. Як зазначив священнослужитель, через відсутність любові ми маємо політичну кризу та інші проблеми у державі, окрім війни.

«Якщо відбудеться спільне покаяння кожної людини у кожній родині і у кожній приналежності до певної конфесії, то тоді відновиться любов у наших серцях. Господь по-іншому буде на нас дивитися, але, на жаль, цього не відбулося, президент нас не почув», - сказав митрополит.

Як зазначив Філарет, коли ще президентом був Порошенко, то до нього зверталися священнослужителі з метою влаштувати покаяння, щоб любов повернулася до нашої країни, але Порошенко це проігнорував.

«Напевно, ще прийде час суспільного покаяння, коли потрібно буде кожній людині задуматися, яке є місце її в Україні, і що необхідно зробити, щоб ця земля піднялася з колін», - сказав митрополит.

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