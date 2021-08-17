По мнению политолога Игоря Петренко, канцлер Германии едет в Украину с целью достичь компромисс. Подробнее об этом он рассказал в программе Екатерины Павловой «MY.UA».

Как объясняет Петренко, для промышленности дешевый газ будет значительным преимуществом, а отсюда и выгода от «Северного потока-2». «Северный поток-2» действительно важен для Германии в контексте экономических бенефитов, которые они могут получить», - подчеркивает он. С другой стороны, политолог акцентирует внимание на том, что это не только экономический проект, но и энергетическое оружие президента РФ.

По его словам, американское общество критикует президента Байдена за решение по «Северному потоку-2». Эксперт добавляет, что речь идет даже о некоторых демократах и тех СМИ, которые всегда лояльно относились к Демократической партии.

Также он рассказывает, что сегодня можно наблюдать шантаж газом со стороны РФ. «Они ограничивают объем поставок газа, растет цена. Потом они часто говорят о том, что «у нас вот авария… Вот давайте быстрее «Северный поток-2» сертифицировать и запускать...», - комментирует Петренко. Эксперт добавляет, что Россия в этой ситуации давит на то, что Европе не хватает газа, ветки старые, а «Северный поток-2» готов.

Относительно визита Меркель Петренко говорит так: очевидно, канцлер Германии будет пытаться достичь компромисса с президентом Украины в вопросе «Северного потока-2». «А наша задача, и в том числе Зеленского, состоит в том, чтобы иметь конкретику», - констатирует он.

Как сообщала Politeka, Петренко считает, что Украина может повлиять на запуск «Северного потока-2».

Также Politeka писала о том, что Трюхан рассказал, чем Украине грозит «Северный поток-2».