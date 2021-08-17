В какой степени массовые мероприятия могут способствовать распространению пандемии коронавируса? Проблему в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» комментирует врач-эпидемиолог, глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

«Я не противник мероприятий на День Независимости, но на эпидемиологическую обстановку они, безусловно, повлияют. Нужно учитывать, что сейчас появились новые штаммы коронавируса. В частности, штамм «Дельта» более агрессивен, контагиозен, трансмиссионнен. Он уже принёс Украине большие проблемы. Я бы в такой ситуации задумался, стоит ли проводить настолько массовые мероприятия. Уже был прогноз о том, что значительный рост заболеваемости начнётся во второй половине лета за счёт циркуляции новых штаммов. Органы власти были предупреждены об этом», - напоминает эпидемиолог.

При этом он отмечает, что в День Независимости ожидаются мероприятия не только в Киеве, но и во всех городах Украины

«В Украине уже есть подтверждённые случаи смерти от штамма «Дельта». И в Киеве, и в других частях страны используются специальные тесты, которые выявляют именно этот штамм. В том, что он уже циркулирует и убивает на территории Украины, никаких сомнений быть не может», - подчёркивает Сергей Кравченко.

Как сообщает Politeka, ранее в Минздраве отмечали, что новая вспышка пандемии ожидается в октябре или ноябре.

Также Politeka сообщала, что глава этого ведомства Виктор Ляшко заявил, что сейчас нет вспышки заболеваемости, но есть её постепенный рост.



