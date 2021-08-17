В Украинской Православной Церкви три новых митрополита и четыре архиепископа

Как сообщает «Знай» со ссылкой на Центр информации УПЦ сегодня, в день 7-летия со дня интронизации Митрополита Онуфрия на кафедру Киевских Митрополитов, на торжествах в Киево-Печерской лавре трое архиереев возведены в сан митрополитов.

За заслуги перед Украинской Православной Церковью в сан по благословению Предстоятеля митрополита возведены архиепископы: Ивано-Франковский и Коломыйский Серафим (Зализницкий), Роменский и Бурынский Иосиф (Маслеников), Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев).

Также в УПЦ четыре новых архиепископа.

В сан архиепископа возведены епископы: викарий Киевской епархии Иванковский Кассиан (Шостак), викарий Полтавской епархии Новосанжарский Вениамин (Погребной), викарий Одесской епархии, епископ Болградский Сергий (Михайленко), викарий Черкасской епархии епископ Золотоношский Иоанн (Вахнюк).