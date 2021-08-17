Госэкоинспекция завершила внеплановую проверку ПАО «Арселормиттал Кривой Рог», зафиксировав нарушение природоохранного законодательства.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, сообщает "Знай" со ссылкой на сайт ведомства.

"Во время мероприятия контроля на предприятии выявлено:

отсутствие и неисправность газоочистного оборудования на производственных мощностях;

выбросы загрязняющих веществ без очистки на блоках №1 и №2;

нарушение работы электрофильтра на доменной печи №6;

не выполнение мер для уменьшения количества выбросов при наступлении неблагоприятных метеорологических условий;

отсутствует пылеподавления на отвалах «Степной» и «2-3»;

объем автоотвала №4 превышен (56,7 млн м3 вместо нормы, которая составляет 41,5 млн м3);

размещение доменных шлаков на землях, предназначенных для ведения индивидуального сельского хозяйственника;

проект " реконструкция полигона для захоронения промышленных и строительных отходов...» реализуется без заключения с ОВД», - детализировал Андрей Малеванный.

Сейчас специалисты Госэкоинспекции осуществляют расчет убытков за выявленные нарушения, чтобы предъявить предприятию сумму для добровольного возмещения.

Глава ГЭИ также напомнил, что жалоба гражданина – одно из оснований для мер контроля Госэкоинспекции.

"Если вы стали свидетелем нарушения – обращайтесь к ГЭИ, в частности, с помощью чат-бота SaveEcoBot», - отметил Андрей Малеванный.