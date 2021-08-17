Украинцы должны объединиться в условиях капитуляционной политики действующей власти и не допустить «ватного» реванша. Об этом заявил кандидат в народные депутаты от "Национального корпуса" на довыборах в 197 избирательном округе Игорь Зайчук во время акции возле офиса президента.

"Мы, ветераны, сегодня не то, что имеем право-мы имеем обязанность, обязанность не допустить ватного реванша. Поэтому я, Игорь Зайчук, ветеран полка "Азов", буду участвовать в довыборах на Черкасщине и буду идти в Верховную Раду. Буду идти для того чтобы защищать права не только ветеранов, но и всех простых людей, которые должны жить счастливо на нашей Богом данной земле. И мы победим", - сказал Зайчук.

По его словам, на 197 округе от «Слуги народа» баллотируется бывший «регионал» Васильковский.