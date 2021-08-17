Второй год в Украине наблюдается тенденция к оттоку инвестиций.

По мнению Европейской бизнес-ассоциации, инвестиционная привлекательность нашей страны ухудшается, в первую очередь, из-за бюрократии, коррупции и кумовства. В такой ситуации инвестору отстоять в судах законные интересы шансов мало. Один из недавних примеров – громкий бизнес-конфликт вокруг компании «Агродом».

Об этом, как сообщают Українські новини, говорится в сюжете программы "Подробности", которая выходит на телеканале "Интер".



Предприятие «Агродом» принадлежало нардепу Валерию Давыденко, который погиб в прошлом году. Еще при жизни он взял у компании Kernel кредит в 11 млн долл. Согласно договору, в случае невозврата долга управление «Агродомом», должно перейти под крыло кредитодателя. Так и произошло.

«В 2020 году со стороны заемщика произошел дефолт по уплате процентов, что привело к обязательствам досрочного погашения кредита. Такие обстоятельства имели следствием прекращения обязательства Kernel по обратной продаже доли в пользу матери Валерия Давиденко», – говорится в официальном заявлении компании Kernel.

Однако сейчас вдова и мать нардепа решили вернуть себе управление над компанией и обвиняют Kernel в якобы рейдерском захвате. Они развернули целую информкампанию, с их подачи открыто более полусотни уголовных дел в отношении Kernel и его руководства.

Впрочем, семья Давыденко не единственные заинтересованные лица. Согласно данным из открытых реестров, среди бенефициаров, до марта этого года числился Александр Бедриковский, сын экс-заместителя министра внутренних дел Владимира Бедриковского (занимал высокие посты в МВД и ГПУ во времена Юрия Луценко), который до сих пор работает в прокуратуре.

По данным издания «Апостроф», именно Бедриковский-старший еще при жизни Давыденко вложил в компанию «Агродом» 15 млн долл., сделав своего сына соучредителем. Долю сына Бедриковский-старший уже продал, но влияние на предприятие сохранил.

«Долей 12,5%, которая якобы принадлежит матери покойного Давыденко, на самом деле тоже обладает Бедриковский. Именно поэтому он требует от Kernel 10 млн долл., по старой привычке прибегает к шантажу, используя родственников Давыденко, а также свои связи в правоохранительных органах и судах», – пишет «Апостроф».

Как отметили журналисты Интера, Владимир Бедриковский – человек не бедный. Вместе с женой в 2019 году, согласно декларации, он заработал 4 млн грн. Столько же находится на счетах в банках. Ездит Бедриковский-старший на автомобиле почти за 2 млн грн, живет в особняке на 500 квадратов. При этом информации о сыне нет ни в его декларации, ни в других открытых источниках. Журналисты пытались связаться с Бедриковским-младшим, но им никто не ответил.

Продажу «Агродома» компании Kernel семья Давыденко пробовала обжаловать через Антимонопольный комитет. В рассмотрении заявления им отказали из-за отсутствия доказательных документов на управление. Однако развитие конфликта продолжается в судах. Будут ли их решения справедливыми, при вероятном влияния чиновников и прокуроров, у которых есть свой бизнес-интерес? Вопрос риторический.