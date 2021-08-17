Политолог Михаил Чаплыга в своём блоге рассказал о реалистах. По его словам, будущее за реалистами.

«Скорее всего, нас ждут выборы осенью. Реальная смена эпохи – это не «качалово» между романтиками и прагматиками. Мы пережили эпоху романтизма, и даже сейчас переживаем эпоху «магии простых решений», когда поколение, которое никогда не интересовалось решением уравнений, а просто угадывало «а, b, с, d», пришло к власти: «магия простых решений», - сказал Чаплыга.

По мнению эксперта, учитывая нынешние тенденции, дальше мир, скорее всего, будет принадлежать реалистам.

«Реалист это тот, кто, удовлетворяя собственный эгоизм, реализует общественный интерес. Ему хорошо лишь тогда, когда хорошо тем, кто его окружает. Он борется исключительно за свои права и за своё счастье, но добиваясь счастья для себя, тем самым делает справедливей жизнь тех, кто рядом с ним», - отметил политолог.

По словам политолога, реалист способен сделать государство лучше, потому что он объективно всё оценивает с точки зрения выгоды для себя и своего народа.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, как помощь МВФ повлияет на политическую ситуацию в Украине.

Также Politeka публиковала слова Чаплыги, что рекомендации покинуть Украину ведут к отторжению народа и территории.



