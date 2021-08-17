Власть избрала политику играть на тарифах, когда их повышение заканчивается небольшим снижением. Эту ситуацию прокомментировал политолог Тарас Загородний в своем блоге.

Ведущий напоминает, что Шмыгаль согласно с партийным поручением объявил о снижении тарифов на электричество для бытовых потребителей: 1,44 грн вместо 1,68. «Правда, Шмыгаль забыл упомянуть одну простую деталь: они в конце прошлого года подняли цены, то есть та цена была 90 копеек, а теперь она 1,44 грн» - говорит Загородний.

Итак, он делает вывод о тарифной политике власти: сначала невероятно поднять цену, а потом немного опустить, выставляя это как большую победу. «В действительности это никакая не победа, а очередное надувательство», - констатирует эксперт.

По словам Загороднего, это не деятельность власти, а только имитация, игра на тарифах, колебания цены с высокой до низкой. «Глобальная ошибка, которую делает наша власть, это когда они все 7 лет рассказывали о том, что это рынок, хотя там рынка нет – это борьба монополий», - объясняет политолог.

По его мнению, такими действиями власть подвергается критике оппонентов: они указывают на то, что власти под силу снизить тарифы, но она этого не делает.

Как сообщала Politeka, Загородний рассказал, кто виноват в неэффективности борьбы с коррупцией в Украине.

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