На Крымскую платформу приедет президент Польши Анджей Дуда. В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» политический эксперт Валерий Клочок рассказал, как это повлияет на процесс.

По мнению гостя программы, решение провести Крымскую платформу - правильное, но запоздалое, это стоило сделать еще давно. «Предыдущая власть поднимала этот вопрос в ООН даже... Но сама площадка здесь, в Украине, очень важна», - подчеркивает он. Клочок предполагает, что, вероятно, были определенные моменты, которые не давали возможности это сделать или же власть не видела в этом необходимости.

Попутно эксперт высказывается и по поводу приезда канцлера Германии в Украину после встречи с президентом РФ, что состоится накануне Крымской платформы. Эту ситуацию он называет неприятной и объясняет свою позицию так: «Потому что здесь просто тебя отметают. Ты никто, до свидания, мы здесь свои вещи расставляем... Но реалия такая».

В общем Клочок отмечает, что в этом контексте большое внимание уделяется именно персоналиям: кто будет на фото с президентом Украины. «Очень важно. Потому что это фото не просто с Зеленским, это фото с Украиной. И мне обидно, например, что нет представительства самого высокого», - констатирует гость программы.

Как сообщала Politeka, Клочок заявил, что сейчас ТКГ фактически заблокирована, никакой работы там не идет.

Также Politeka писала о том, что Клочок рассказал, когда Украина сможет вернуть Крым.



