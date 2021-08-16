Об этом сообщает "Багнет" со ссылкой на Telegram-канала Stodvalive.

-Все помнят историю с депутатом Евгением Брагаром, когда его безосновательно «кошмарили» полицейские. Вначале выдумали историю о том, что Брагар пьян, а затем, что депутат был под действием наркотических веществ. Обвинения оказались фейком. Брагар доказал свою невиновность. Но общество, с целью дискредитации власти, умышленно подводили к тому, что депутат решил свой вопрос, - значится в публикации. - А вот видеосюжет о том, что собирался сделать действующий командир роты патрульной полиции Киева старший лейтенант полиции Игорь Бабенко с известным журналистом Дмитрием Гордоном.

Данный факт, утверждают журналисты канала, свидетельствует о системности таких заказов.

-Редакция не допустила совершения противоправных действий в отношении Дмитрия Ильича. Но мы очень обеспокоены положением дел в полиции, и считаем это недопустимым. Ведь так можно дискредитировать любого человека, стоит попросить об этом своего «Бабенко в погонах», - отмечено в публикации. - «Пьянку в Киеве» Бабенко, по его словам, с «нормальным» напарником порешает за 500. Не верите? Смотрите следующее видео.