Время - это ресурс, который позволяет президенту России Владимиру Путину сохранить власть, и этот ресурс дает ему значительные преимущества. Такое мнение высказал политолог-международник Максим Яли в своем блоге «Контрольный удар».

Прежде всего ведущий отмечает, что среди интересов Соединенных Штатов Украина сейчас далеко не на первом месте. «Администрация Байдена больше занята окончательным выводом американских войск из Афганистана и Ирака, чем завершает неудачную попытку республиканцев при Буше-младшем утвердить в мире однополярный международный порядок, и возможными проблемами для международной безопасности, которые могут возникнуть после этого», - объясняет он.

Яли делает вывод, что интересы американцев легко меняются в зависимости от того, как складывается геополитическая ситуация и кто у них приходит к власти. А между тем, говорит политолог, Украина выпала из списка приоритетных интересов США и президент РФ имеет значительные преимущества.

Среди этих преимуществ первым эксперт называет время: Россия просто переждет и переживет санкции, которые против нее вводит Запад, а затем победит противника, взяв его «измором». «Безусловно, важным конкурентным преимуществом путинского режима является отсутствие моральных барьеров», - добавляет он. Как объясняет Яли, это касается тех инструментов, которые Путин использует в противостоянии и с помощью которых формирует общественное мнение - пропаганда и контроль СМИ.

А в Украине, рассказывает он, власть постоянно меняется, что говорит о демократичности государства. С другой стороны, политолог отмечает и определенные минусы такого режима: все реформы планируются максимум на один электоральный цикл, а сама власть полностью зависит от поддержки общества, которую очень легко могут корректировать олигархи через телевидение.

Как сообщала Politeka, Яли проанализировал преимущества, которыми обладает Путин в противостоянии с Западом в «гибридной войне» с Украиной.

Также Politeka писала о том, что Яли объяснил, как победить в геополитике на примере шахмат.



