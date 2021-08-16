Политический эксперт Валерий Клочок в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, сколько времени займет возвращение оккупированного Крыма.

«Наверное, я не открою секрет, что сегодня просто так взять и вернуть Крым нереально. Юрисдикция российская, процесс очень длительный будет, оно растянется на десятки лет. И надо ждать, на мой взгляд, минимум смены власти. Не просто Путина, а власти. Чтобы она могла по-другому мыслить, внести изменения в Конституцию Российской Федерации, чтобы можно было говорить о каком-то референдуме...», - говорит эксперт.

По его словам, документ, который подпишут по итогам Крымской платформы, будет чисто декларативным.

«Вынести какой-то максимум из хартии мы не можем. Это документ, который никого ни к чему не обязывает. Он закрепит позиции и намерения – все. А дальше страны-подписанты будут исповедовать эту политику в своей внутренней и внешней деятельности, в давлении на Россию и так далее», - сказал Клочок.

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