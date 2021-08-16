Какие настроения преобладают в Украине и США перед встречей Байдена и Зеленского в конце лета в Вашингтоне? Подробнее об этом рассказал политолог Руслан Бортник в своем блоге .

По словам эксперта, с подготовкой к встрече президентов Украины и США есть проблемы, а процесс проходит тяжело. «Несмотря на то, что министр иностранных дел Кулеба и руководитель Офиса президента Ермак уже находятся в США с целью подготовки визита, сигналы с американской стороны поступают неутешительные», - сообщает он.

В частности, Бортник обращает внимание на то, что в пресс-релизе Госдепа по итогам встречи украинской делегации с Блинкеном эти отношения названо не партнерством, а лишь сотрудничеством. Кроме этого, рассказывает он, встречи с членами американского правительства не будет, вместо этого президент сможет увидеться с украинской диаспорой, бизнесменами и селебрити.

Политолог отмечает, что действующая власть США имеет проблемы с оппозицией и это также отражается на подготовке к встрече с президентом Украины. «Американские партнеры пытаются оградить Зеленского от возможности работать с оппозицией, от возможности транслировать критику в американский истеблишмент», - рассказывает он и добавляет, что оппозиция Байдена сразу бы подхватила эту критику.

С другой стороны, говорит Бортник, украинская сторона также не остается бездеятельной. Он рассказывает, что вице-премьер Украины Алексей Резников акцентировал на возможности просить разместить систему противовоздушной обороны и войск США на территории Украины. Как рассуждает ведущий, с одной стороны, это может быть попытка вызвать симпатию определенных политических кругов США, с другой - попытка надавить на Россию.

Тем не менее, он предполагает еще один вариант: так украинская делегация пытается подыграть антироссийским группам в окружении президента США и поставить его в неловкую ситуацию. «Но эта игра для украинской стороны может дорого обойтись, ведь это может привести к еще большему охлаждению атмосферы визита и сокращению тем для обсуждения», - предупреждает Бортник и добавляет, что это может грозить даже переносом встречи, хотя такой расклад и маловероятен.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что нападки Лукашенко на украинскую власть - это попытка вызвать обратную реакцию .