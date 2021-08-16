Пользователи сети обнаружили в лесу забытый "Запорожец" с интересным прошлым

С учетом объемов, в которых в Советском Союзе производились модели автомобилей, это наследие до сих пор можно обнаружить как на дорогах, так и забытыми в многочисленных гаражах, так и просто брошенными в лесу. Последнее продемонстрировал пользователь Instagram "auto_prizrak", пишет Hyser.ua.

Так, не так давно в профиле появилась публикация, на которой запечатлен классический украинский автомобиль ЗАЗ-968 "Запорожец". Судя по всему, автомобиль уже на протяжении долгого времени стоит в лесу брошенным.

Стоит отметить, что машину, судя по всему, завезли настолько далеко, что она осталась относительно нетронутой: ни фары, ни лобовое стекло "Запорожца" не разбиты. Да и сам кузов, помимо того, сильно загрязнен, непоправимо коррозией не поврежден. Есть у автомобиля и интересная деталь: на лобовом стекле расположена надпись "Еду жениться". Пользователи сети поиронизировали над этой надписью: "Поженилися😂😂"; "; "Походу пронесло, не женился"; "Видать до сих пор не поженились", — пишут комментаторы под постом.

Напомним, ранее сообщалось, что Запорожский автомобилестроительный завод ищет новые пути развития, сотрудничая с новыми всемирно известными компаниями. Так, недавно стало известно, что в 2022 году ЗАЗ начнет сотрудничество с маркой Mercedes, производя их автобусы серийно.

Сообщается, что ЗАЗ А09 — 100-проценто украинская разработка, созданная коллективом инженеров ЗАЗ без привлечения сторонних организации. Тем не менее, во время разработки конструкции инженеры руководствовались рекомендациями Mercedes. Благодаря этому, у ЗАЗа есть возможность получить права на установку логотипа Mercedes-Benz на свой автобус.