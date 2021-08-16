В эфире программы «Юристы отвечают» адвокат, руководитель практики гражданских споров адвокатского объединения «Митракс» Юрий Бабенко рассказал, какие негативные последствия внесения человека в Реестр должников, и объяснил, как действовать, чтобы эти сведения были исключены из реестра.

«Если открыто исполнительное производство, то должника вносят в Реестр должников. И если человека внесли в реестр должников, он не может заключать договоры, касающиеся недвижимого имущества. Неважно, вы покупаете или продаете недвижимость – нотариусы проверяют, внесены вы в Реестр должников. Если да – то отказывают в заключении этого договора. Нужно погасить долг или оспаривать это», - рассказал Бабенко.

По его словам, если исполнительное производство было открыто по исполнительной надписи нотариуса, нужно обжаловать эту исполнительную надпись, после чего закрывается и исполнительное производство. Если оно закрыто, говорит юрист, информация из Реестра должников убирается. Бабенко отметил, что это процедура несложная, но довольно длительная по времени: минимум полгода-год или даже больше.

«Суды у нас сейчас, к сожалению, очень долго рассматривают дела. Часто по таким искам суды открывают упрощенное производство — это значит, что не проводятся судебные заседания, и судья выносит решение исключительно на основании предоставленных документов», - говорит адвокат.

Юрист также рассказал, что если есть судебное решение о взыскании задолженности, которое находится на стадии выполнения, можно подать заявление о рассрочке исполнения этого решения. Суд может решить рассрочить сумму взыскания, если предоставить достаточно доказательств тяжелого материального положения должника.

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«Суд может рассрочить исполнение на несколько месяцев, на год, на несколько лет – в зависимости от материального положения. На практике довольно часто суд рассрочивает выполнения, тем более сейчас, в условиях карантина», - заверил Бабенко.

Как сообщала Politeka, адвокат рассказал, что, если вы оплачивали алименты на не своего ребенка, то вы имеете право на компенсацию этих средств.

Также Politeka писала о том, что Чацкис обосновала необходимость проверки земли, на которой строят новостройку.