Что делать телеведущему со скандальными гостями на программе? В программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» украинский журналист и телеведущий Ростислав Сухачев заявил, что такие ситуации положительно отражаются на рейтингах, но ведущие должны держать все под своим контролем.

По словам журналиста, конфликтная ситуация в ток-шоу всегда выгодна: это положительно отражается на рейтингах программы. «Не просто так эти заряженные барбосы туда приходят и действительно конфликтные ситуации поднимают рейтинг», - подчеркивает он и добавляет, что такое шоу зрителям смотреть интереснее.

Тем не менее, говорит Сухачев, в таком случае обязательно должен быть контроль ведущего и разъяснения после эфира всех неправильных моментов. «Для этого ведущие и нужны, чтобы потом всю эту историю ввести в правильное русло и показать, что эта бешеная собака, которая пришла на эфир, на самом деле не права», - утверждает гость программы.

Он отмечает, что на украинском телевидении неоднократно можно увидеть гостей, чьи позиции откровенно маргинальные. «Но мы показываем это, потому что это явление существует в Украине: такие со своими радикальными позициями, которые выводили из себя, раздражали и дискриминировали людей», - рассказывает Сухачев. Итак, констатирует он, в таком случае значительно усиливается роль и обязанность ведущего: должен быть контроль в течении всего эфирного времени.

Как сообщала Politeka, Сухачев рассказал о важности баланса мнений в шоу.

Также Politeka писала о том, что Егорова заявила, что на сцене или на телеэкране человек становится персонажем.



