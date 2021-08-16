Есть ли смысл в продолжении деятельности Трёхсторонней контактной группы? Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует политический эксперт Валерий Клочок.

«ТКГ – это рабочий инструмент для исполнения Минских соглашений, которые были подготовлены в Нормандском формате. Сейчас ТКГ фактически заблокирована, никакой работы там не идёт. При этом в Минске с самого начала были представлены так называемые «народные республики», но всё это время они не были формализованы – у них не было никакого статуса, прописанного в законе. Если украинская власть поведёт переговоры с «народными республиками», ТКГ станет не нужна. Но общество в нашей стране ещё не готово принять такой шаг со стороны власти. Я уверен, что праворадикальные политические силы за такое поднимут на вилы», - говорит гость программы.

Он объясняет, что такая мера сейчас проводится путём принятия закона, а не внесения изменения в Конституцию, для которого не хватает голосов парламентариев.

«Даже если у Украины нет другого пути, кроме переговоров с ОРДЛО, то этот путь ошибочный. Тем более если оккупированные Россией территории после включения в политическое поле Украины вряд ли будут голосовать не за пророссийских кандидатов», - считает Валерий Клочок.

Как сообщает Politeka, ранее футуролог Алексей Толкачёв заявлял, что Украина должна предложить какую-то перспективу жителям Донбасса.

Также Politeka сообщала, что, по словам политолога Руслана Бизяева, Минские соглашения с самого начала были ловушкой, из которой Украина не смогла выйти по-хорошему.



