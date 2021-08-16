Политолог-международник Максим Яли в своем блоге «Контрольный удар» рассказал, что обеспечивает президенту РФ Владимиру Путину высокую легитимность даже во времена кризиса и плохих социально-экономических условий для населения. По мнению эксперта, большую роль играет пропаганда в продуктах культуры.

«Все два десятилетия путинского режима происходила планомерная и поступательная подмена понятий в обществе, эрозия правовой системы, самой идеи верховенства права над «понятиями» и прочей либеральной белиберды. Началась она ещё в конце 90-х с сериала «Менты», который растянулся на долгие годы, продолжился «Глухарем» и прочими долгоиграющими сериалами», - рассказал Яли.

Главные идеи этих сериалов, отмечает политолог, вдалбливалась в головы простодушного электората, которые нашли максимальное проявление в культовых фильмах Балабанова «Брат-1» и «Брат-2» - неважно, как написано в законе, ведь их пишут откровенные подонки, дорвавшиеся до власти, которым на народ наплевать.

Также Яли приводит в пример знаменитый диалог главного героя Бодрова-младшего со своим братом, бывшим полицейским, ставшим отпетым бандюком без каких-либо моральных ограничений под названием «В чем сила брат?» и его ответ – «Сила в правде». Кроме этого, политолог напомнил фразы героя Виктора Сухорукова в сиквеле «Брат-2», когда он прилетает в Чикаго и встречается с украиноязычными представителями местной мафии: «Ты что бандеровец?» и «Вы мне ещё за Севастополь ответите!», которые быстро стали культовыми не только в России, но и в Украине.

«К тому же внезапная, нелепая и неожиданная смерть Бодрова-младшего в горах стала причиной его фактической канонизации в массах по примеру Цоя в 90-х. И вот этих всех фраз тоже. И не только «на юго-востоке», кстати», - отметил Яли.

Как сообщала Politeka, Яли объяснил, как строить вертикаль власти.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал о причинах возможных протестов украинцев осенью.



