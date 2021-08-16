В Украинской Православной Церкви 17 августа отметят 7-летие интронизации Митрополита Онуфрия на кафедру Киевских митрополитов.

Как сообщает "Знай" со ссылкой на Центр информации Украинской Православной Церкви, 17 августа на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры в 08.30 начнется Божественная литургия, на которую прибудут епископат, духовенство и многочисленные верующие УПЦ.

С первых лет независимости Украины действующий Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавлял Черновицко-Буковинскую епархию УПЦ.

В феврале 2014 года во время тяжелой болезни Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Владимира Священный Синод УПЦ избрал митрополита Онуфрия местоблюстителем Киевской кафедры.

13 августа 2014 года Митрополит Онуфрий стал 122 Киевским Митрополитом. Интронизация состоялась 17 августа 2014 года.

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