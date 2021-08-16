Более 48 миллионов гривен убытков рассчитала Госэкоинспекция за нарушение природоохранного законодательства в период с 6 по 12 августа 2021 года.

Об этом говорится на сайте Государственной экологической инспекции Украины, пишет "Знай"

Терорганы деи провели 826 проверок и составили 839 протоколов об административных правонарушениях.

Больше всего убытков окружающей среде-более 37 миллионов гривен - было нанесено в результате незаконной рубки 5388 деревьев на ГП «Гайсинское лесное хозяйство» в Винницкой области. Сейчас Госэкоинспекцией готовятся материалы к передаче в правоохранительные органы.

На Винниччине ГЭИ также выявила незаконные вырубки деревьев в ГП «Тульчинский райагролес» - уничтожено почти 400 деревьев, за что предприятию предъявлена претензия на возмещение 4,5 миллиона гривен.

Еще почти 8,8 миллиона гривен убытков ГЭИ рассчитала за незаконную добычу строительного песка ООО «Аква-терм сервис» в Луганской области. Предприятию направлена претензия по добровольному возмещению суммы.