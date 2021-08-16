Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал о протестных настроениях в украинском обществе, которые возрастают перед осенью, и рассказал, почему на данный момент этот протестный потенциал не может быть реализован.

Он напомнил о решении власти снизить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей. По мнению политолога, это показывает, что, если есть серьезный общественный запрос, мнение или давление, власть уступает, так как хочет избежать рисков получения «уличных» проблем.

«Конечно, власть чудесно понимает, что сегодня в обществе огромный протестный потенциал. Если анализировать социологию, от 30% до 50% украинцев готовы протестовать – это беспрецедентно высокий уровень протестности», - заявил Бортник.

При этом, подчеркнул политолог, 15%-25% украинцев готовы даже протестовать с оружием в руках и в силовом ключе отставить свою правду. Конечно, отметил он, не имеется в виду автомат, чаще всего под силовым аспектом подразумеваются вилы или кулаки.

«Потенциал большой сегодня, но он пока что не может быть реализован в силу отсутствия внятных лидеров и достижимых политических целей, универсальных для всего общества, которые бы объединяли, и в силу невозможности легитимизировать результаты протеста. Но котел кипит, и уже просто паровозными гудками это напряжение не выпустить. Власти придется идти на какие-то экстравагантные политические решения, которые ожидают президента в преддверии Дня Независимости», - считает Бортник.

Как сообщала Politeka, Томенко заявил, что оппозиция имеет протестный потенциал, но не может его синхронизировать.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал о причинах возможных протестов украинцев осенью.



