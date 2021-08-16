В эфире программы «Юристы отвечают» адвокат, руководитель практики гражданских споров адвокатского объединения «Митракс» Юрий Бабенко рассказал, какие риски должен осознавать заемщик, который решил не выплачивать кредит.

«Не платить кредит — это тоже тактика, которую может выбрать заемщик. Но он при этом должен учитывать все риски, на которые он идет. Почитать договор кредитный, понять, какие там в случае, если он будет не платить кредит, будут возложены штрафные санкции, пеня, неустойка. То есть можно не платить, но нужно понимать риски», - рассказал Бабенко.

Например, отметил юрист, если заемщик передал в ипотеку квартиру, банки могут ее забрать. Также, по словам Бабенко, если по кредиту есть поручитель, то все требования могут быть предъявлены к нему в том же объеме, как и к заемщику.

Кроме этого, адвокат рассказал о начислении банками процентов по кредиту во время карантина, соответствующий закон о чем был недавно принят. Проблемным вопросом, по его словам, является неопределенность в понимании карантина – должен ли этот закон действовать в течение всего адаптивного карантина, или только на время локдауна.

«Как закон прописан, так и применяется. До конца не понятно. Я считаю, что пока этот карантин назначен, банки не имеют права начислять проценты. Был принят закон, и он действует на данный момент», - отметил Бабенко.

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Юрист также добавил, что не имеют права начислять проценты по кредиту военнослужащим, находящимся на службе. По его словам, банки не будут начислять проценты, если написать соответствующее заявление и предоставить подтверждающие документы того, что человек находится на военной службе.

Как сообщала Politeka, адвокат рассказал, как установить график свиданий с ребенком, если отец проживает за границей.

Также Politeka писала о том, что Чацкис обосновала необходимость проверки земли, на которой строят новостройку.