Украинский журналист и телеведущий Ростислав Сухачёв в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» рассказал о важности баланса мыслей в шоу. По его словам, когда на шоу присутствуют люди противоположных взглядов, тогда рождается истина.

«Не придут на наши каналы – придут на другие, где для них будет теплая ванна, и они будут чувствовать себя совершенно спокойно. И тогда будет действительно появляться картинка. Ницой и Фарион приходят на каналы, где им никто не оппонирует и действительно создается впечатление, что все такие и это правильная точка зрения», - отметил Сухачёв.

По словам телеведущего, очень правильно приглашать на шоу людей разных точек зрения, а не создавать хорошие условия для того, чтобы транслировался лишь один взгляд – это просто пропаганда.

«Было интересно, когда представители власти и оппозиции приходили на эфиры. Ницой доходила до какого-то экстаза на эфирах, потому что ей тоже оппонировали и её уже просто несло», - отметил телеведущий.

По мнению Сухачёва, когда человек определенных взглядов встречает противоположность, то тогда можно увидеть по-настоящему этого человека и показать его людям, которые смотрят шоу.

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