Всемирно известный иллюстратор Сергей Майдуков разработал моушен-видео для Пархомовского художественного музея им. Лунева. На днях его показали на самом большом экране в Европе – на фасаде ТРЦ «Gulliver» в центре Киева.

В рамках кампании по ребрендингу музей получил новую айдентику, коммуникационную стратегию, линейку брендовой продукции, а также украино- и англоязычные аудиогиды. Теперь посетители Пархомовского музея, в том числе и иностранцы, могут послушать экскурсии голосами известных украинцев – исполнительницы Алины Паш и писателя Сергея Жадана.

К культурному проекту присоединился и столичный ТРЦ «Gulliver». На LED-экранах, общая площадь которых составляет около 4 тыс. кв. м., показали видео про Пархомовский музей.

Кстати, Пархомовский художественный музей им. Лунева – единственный музей в Украине, в экспозиции которого представлены работы известного художника Пабло Пикассо.

Украинский политолог, автор книг «Как работает путинская пропаганда» и «Как сделать Украину успешной» Николай Давидюк – руководитель инициативной группы, которая работает с музеем. Он отметил важность участия бизнеса в таких проектах.

«Искусству под силу объединять и менять жизнь. Мы это видим на примере Пархомовского музея», - заявил Давидюк.

По его словам, к популяризации музея присоединились много людей, в том числе и бизнесмены из разных сфер.

«Наша коллаборация – яркий пример того, как социально-ответственный бизнес и общественные проекты вместе могут реализовывать мощные инициативы», - сказал он.

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